Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
Bingöl'de 3 bölgede çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü.
Bingöl'de 3 bölgede çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü.
Merkeze bağlı Göltepesi ile Gözeler köylerinde orman, Genç ilçesinin Yayla köyündeki kırsal alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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