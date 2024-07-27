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        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü

        Bingöl'de 3 bölgede çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:12
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        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
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        Bingöl'de 3 bölgede çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü.

        Merkeze bağlı Göltepesi ile Gözeler köylerinde orman, Genç ilçesinin Yayla köyündeki kırsal alanda örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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