Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de çıkan örtü yangınında arı kovanları zarar gördü

        Bingöl'de çıkan örtü yangını sonucu arı kovanları zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 00:39 Güncelleme: 29.07.2024 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de çıkan örtü yangınında arı kovanları zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de çıkan örtü yangını sonucu arı kovanları zarar gördü.

        Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Gümüşlü köyündeki kırsal alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülün yangında köylülere ait arı kovanları zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahramanmaraş ve Antalya'da yangın devam ediyor
        Kahramanmaraş ve Antalya'da yangın devam ediyor
        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
        Bingöl Valisi Usta, bıçaklı saldırıda yaralananları ziyaret etti
        Bingöl Valisi Usta, bıçaklı saldırıda yaralananları ziyaret etti
        Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
        Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
        Bingöl'de yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
        Bingöl'de yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı