Bingöl'de çıkan örtü yangınında arı kovanları zarar gördü
Bingöl'de çıkan örtü yangını sonucu arı kovanları zarar gördü.
Bingöl'de çıkan örtü yangını sonucu arı kovanları zarar gördü.
Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Gümüşlü köyündeki kırsal alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülün yangında köylülere ait arı kovanları zarar gördü.
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