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        Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:04
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        Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

        Genç ilçesinin Yağızca ve Kiğı ilçesinin Yazgünü köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarında görev alan kamu görevlilerine ve köylülere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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