Bingöl'de 6 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçe kırsalında arama yapan ekipler, 6 bin 283 kök Hint keneviri, 168 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda M.T ve B.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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