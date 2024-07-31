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        Bingöl'de 6 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Adaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:03 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:03
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        Bingöl'de 6 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'ün Adaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ilçe kırsalında arama yapan ekipler, 6 bin 283 kök Hint keneviri, 168 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Operasyonda M.T ve B.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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