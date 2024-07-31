Bingöl'de serinlemek için dereye giren ikiz kardeşler boğuldu

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde iki kardeşin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cengiz ve Bünyamin Tiryaki kardeşler serinlemek için Serpmekaya köyünün çıkışındaki dereye girdi.

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