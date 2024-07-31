Bingöl'de serinlemek için dereye giren ikiz kardeşler boğuldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.
Cengiz ve Bünyamin Tiryaki kardeşler serinlemek için Serpmekaya köyünün çıkışındaki dereye girdi.
İkiz kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu gören çevredekiler çocukları sudan çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde iki kardeşin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.