Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçenin Tarlabaşı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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