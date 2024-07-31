Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:39 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçenin Tarlabaşı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        BMGK acil toplanacak
        BMGK acil toplanacak
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu

        Benzer Haberler

        Bingöl'de dereye giren ikizler Cengiz ve Bünyamin, boğuldu
        Bingöl'de dereye giren ikizler Cengiz ve Bünyamin, boğuldu
        Bingöl'de serinlemek için dereye giren ikiz kardeşler boğuldu
        Bingöl'de serinlemek için dereye giren ikiz kardeşler boğuldu
        Bingöl'de 6 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 6 bin 283 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 2 ilçede örtü yangını
        Bingöl'de 2 ilçede örtü yangını
        Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü
        Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü
        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik göreve başladı
        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik göreve başladı