Bingöl'de yaralı bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya salındı
Bingöl'de yaralı halde bulunan leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bingöl'de yaralı halde bulunan leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bir kişi doğada yaralı halde bulduğu leyleği Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Burada tedavi edilen leylek doğaya salındı.
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