Solhan'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bingöl'ün Solhan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bingöl'ün Solhan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçedeki Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
Namazın ardından vatandaşlar Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.
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