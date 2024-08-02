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        Bingöl'de 815 kök Hint keneviri ve 3 kilo 762 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 815 kök Hint keneviri ve 3 kilo 762 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:29 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:29
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        Bingöl'de 815 kök Hint keneviri ve 3 kilo 762 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 815 kök Hint keneviri ve 3 kilo 762 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ilçenin 3 noktasında arama yapan ekipler, 815 kök Hint keneviri ve 3 kilo 762 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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