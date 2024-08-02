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        Heniyye suikastı Solhan'da basın açıklamasıyla protesto edildi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:25 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:25
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        Heniyye suikastı Solhan'da basın açıklamasıyla protesto edildi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

        Solhan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu Temsilciliği öncülünde Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar İsrail aleyhine slogan attı.

        Platform adına basın açıklamasını okuyan Osman Ayman, İsrail'e tepkisini dile getirdi.

        Daha sonra İlçe vaizi Osman Numanoğlu Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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