Heniyye suikastı Solhan'da basın açıklamasıyla protesto edildi

Daha sonra İlçe vaizi Osman Numanoğlu Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua okudu.

Solhan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu Temsilciliği öncülünde Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar İsrail aleyhine slogan attı.

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