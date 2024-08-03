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        Bingöl'de gölgelik şemsiyenin rüzgarın etkisiyle uçması güvenlik kamerasında

        Bingöl'de gölgelik şemsiyenin rüzgarın etkisiyle uçmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:17
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        Bingöl'de gölgelik şemsiyenin rüzgarın etkisiyle uçması güvenlik kamerasında
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        Bingöl'de gölgelik şemsiyenin rüzgarın etkisiyle uçmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki sebze halinde dün saat 14.00 sıralarında etkili olan rüzgarda park halindeki bir kamyonun önünde duran gölgelik şemsiye aniden havalandı.

        Bir süre havada kalan şemsiye daha sonra halin içerisine düştü.

        Gölgelik şemsiyenin havalanmasını sebze halindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi.

        Kayıtta, 2 kişinin düşen şemsiyeden kaçarak kurtulduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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