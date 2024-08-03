Bingöl'de gölgelik şemsiyenin rüzgarın etkisiyle uçması güvenlik kamerasında
Bingöl'de gölgelik şemsiyenin rüzgarın etkisiyle uçmasını güvenlik kamerası kaydetti.
Bingöl'de gölgelik şemsiyenin rüzgarın etkisiyle uçmasını güvenlik kamerası kaydetti.
Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki sebze halinde dün saat 14.00 sıralarında etkili olan rüzgarda park halindeki bir kamyonun önünde duran gölgelik şemsiye aniden havalandı.
Bir süre havada kalan şemsiye daha sonra halin içerisine düştü.
Gölgelik şemsiyenin havalanmasını sebze halindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi.
Kayıtta, 2 kişinin düşen şemsiyeden kaçarak kurtulduğu görülüyor.
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