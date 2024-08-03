Bingöl'de gölgelik şemsiyenin rüzgarın etkisiyle uçması güvenlik kamerasında

Bir süre havada kalan şemsiye daha sonra halin içerisine düştü.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki sebze halinde dün saat 14.00 sıralarında etkili olan rüzgarda park halindeki bir kamyonun önünde duran gölgelik şemsiye aniden havalandı.

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