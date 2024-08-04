Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AP 857 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun Kadran Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.