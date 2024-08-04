Bingöl'de çocuklardan Filistin'e destek yürüyüşü
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek için yaptıkları yürüyüş sosyal medyada yer alan Bingöllü çocuklar, "Özgür Filistin" mesajı verdi.
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek için yaptıkları yürüyüş sosyal medyada yer alan Bingöllü çocuklar, "Özgür Filistin" mesajı verdi.
Karlıova ilçesinin Halifan köyünde yaşayan çocuklar, İsrail'e tepkilerini, Filistin'e desteklerini göstermek için dün yürüyüş düzenledi.
Çocukların, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile kartondan hazırladıkları dövizlerle köyde gerçekleştirdikleri yürüyüş sosyal medyada yer aldı.
Çocuklar, yürüyüş boyunca "Özgür Filistin" sloganı attı.
12 yaşındaki Hüda Bitmez, AA muhabirine, İsrail'in saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Filistin'de yaşanan acıyı anlatan bir de şiir yazdığını belirten Bitmez, saldırılarda sivillerin, çocukların yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Bitmez, "Onların da yaşamaya hakkı var. Nasıl biz özgürsek, onların da özgürlük hakkı var. Her çocuk yaşamalı. Her çocuğun evi, okulu, eşyası, oyuncağı olması lazım." dedi.
12 yaşındaki Ömer Faruk Bitmez de Filistinlilerin de yaşama hakkının olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Arkadaşlarımızla burada yürüyüş yaptık. Tüm arkadaşlarımızı toplayarak bütün köyü dolaştık. Onların da barınma hakları olması lazım. Biz buradan kardeşlerimize dualar ediyoruz. Dualarımız inşallah kabul olur."
8 yaşındaki Elif Zümra Çağlayan ise Filistinlilerin özgürce yaşamasını istediklerini ifade ederek, her zaman onların yanında olduklarını belirtti.
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