Bingöl'de çocuklardan Filistin'e destek yürüyüşü

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek için yaptıkları yürüyüş sosyal medyada yer alan Bingöllü çocuklar, "Özgür Filistin" mesajı verdi.

Karlıova ilçesinin Halifan köyünde yaşayan çocuklar, İsrail'e tepkilerini, Filistin'e desteklerini göstermek için dün yürüyüş düzenledi.

Çocukların, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile kartondan hazırladıkları dövizlerle köyde gerçekleştirdikleri yürüyüş sosyal medyada yer aldı.

Çocuklar, yürüyüş boyunca "Özgür Filistin" sloganı attı.

12 yaşındaki Hüda Bitmez, AA muhabirine, İsrail'in saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Filistin'de yaşanan acıyı anlatan bir de şiir yazdığını belirten Bitmez, saldırılarda sivillerin, çocukların yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Bitmez, "Onların da yaşamaya hakkı var. Nasıl biz özgürsek, onların da özgürlük hakkı var. Her çocuk yaşamalı. Her çocuğun evi, okulu, eşyası, oyuncağı olması lazım." dedi.

12 yaşındaki Ömer Faruk Bitmez de Filistinlilerin de yaşama hakkının olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: