Bingöl'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.A'nın kullandığı 23 ACK 962 plakalı otomobil, Zeki Ergezen Bulvarı'ndaki Düzağaç Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.
Daha sonra aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü ile 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.