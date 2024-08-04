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        Bingöl'de özel halk otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza anı araç kamerasında

        Bingöl'de özel halk otobüsü ile kamyonun karıştığı, 3'ü çocuk, 5 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 19:32 Güncelleme: 04.08.2024 - 19:32
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        Bingöl'de özel halk otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza anı araç kamerasında
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        Bingöl'de özel halk otobüsü ile kamyonun karıştığı, 3'ü çocuk, 5 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

        Zeki Ergezen Bulvarı'nın Düzağaç Kavşağı mevkisinde dün saat 17.50 sıralarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANE 765 plakalı kamyonun 12 M 0034 plakalı özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Öte yandan kaza anı özel halk otobüsünün kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, kamyonun çarpmasıyla özel halk otobüsünde oluşan sarsıntı ve hasar ile yolcuların paniği yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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