Bingöl'de özel halk otobüsü ile kamyonun karıştığı kaza anı araç kamerasında

Görüntülerde, kamyonun çarpmasıyla özel halk otobüsünde oluşan sarsıntı ve hasar ile yolcuların paniği yer alıyor.

Zeki Ergezen Bulvarı'nın Düzağaç Kavşağı mevkisinde dün saat 17.50 sıralarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANE 765 plakalı kamyonun 12 M 0034 plakalı özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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