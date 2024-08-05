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        Bingöl'de ambulans helikopter 80 yaşındaki hasta için havalandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaylada solunum sıkıntısı yaşayan 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 21:26 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:26
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        Bingöl'de ambulans helikopter 80 yaşındaki hasta için havalandı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaylada solunum sıkıntısı yaşayan 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğuyeli köyündeki yaylada genel vücut ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşayan T.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye Sağlık Bakanlığının koordinasyonuyla ambulans helikopter yönlendirildi.

        Ekiplerce ambulans helikoptere alınan hasta, Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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