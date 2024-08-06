Karlıova'da doğal gaz için ilk çalışma başladı
Karlıova ilçesinde doğal gaz için ilk çalışma başlatıldı.
Karlıova ilçesinde doğal gaz için ilk çalışma başlatıldı.
Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçenin ihtiyacı olan doğal gaz için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.
Vatandaşlara doğal gaz için söz verdiklerini kaydeden Bingöl, bugün verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bingöl, "Bugün malzemelerimiz geldi ve hat çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah yıl sonunda ilçemiz doğal gaz kullanmaya başlayacak. Bu projede bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerimiz Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata'ya çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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