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        Karlıova'da doğal gaz için ilk çalışma başladı

        Karlıova ilçesinde doğal gaz için ilk çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:25
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        Karlıova'da doğal gaz için ilk çalışma başladı
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        Karlıova ilçesinde doğal gaz için ilk çalışma başlatıldı.

        Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçenin ihtiyacı olan doğal gaz için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

        Vatandaşlara doğal gaz için söz verdiklerini kaydeden Bingöl, bugün verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bingöl, "Bugün malzemelerimiz geldi ve hat çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah yıl sonunda ilçemiz doğal gaz kullanmaya başlayacak. Bu projede bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerimiz Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata'ya çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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