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        İstanbul'da hayatını kaybeden silikozis hastası Karlıova'da defnedilecek

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası Yunus Kamacı'nın (40) cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:14
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        İstanbul'da hayatını kaybeden silikozis hastası Karlıova'da defnedilecek
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        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası Yunus Kamacı'nın (40) cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verilecek.

        İstanbul'da kot kumlama atölyesinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan evli ve 2 çocuk babası Kamacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yakınları tarafından İstanbul'dan getirilecek olan Kamacı'nın cenazesi, ilçe merkezinde defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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