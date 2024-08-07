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        Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:10 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:11
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        Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Çamlıyurt köyünde, saat 16.00 sıralarında, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 5 iş makinesi ile yangına müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri

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