Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun da bölgesine gelerek çalışmaları koordine etti.

Çamlıyurt köyündeki ormanlık alanda dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi, jandarma ekipleri ile Dimin Madencilik personeli ve Genç İçin Bir Saat Derneği üyeleri müdahalede bulundu.

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