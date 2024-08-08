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        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:31
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        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Bingöl-Sancak kara yolunda plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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