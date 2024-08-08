Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bingöl-Sancak kara yolunda plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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