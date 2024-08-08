Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.

İlçeye bağlı Doğanca köyünün Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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