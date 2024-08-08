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        GÜNCELLEME - Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:44 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:44
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        GÜNCELLEME - Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Doğanca köyünün Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim alanına ulaştı.

        Bölgedeki evler tedbiren tahliye edildi.

        Diyarbakır'dan sevk edilen 2 helikopterin de desteğiyle yürütülen çalışmalarla yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

        - Tedbiren 7 ev boşaltıldı, 89 kişi tahliye edildi

        Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti.

        Usta, burada yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde yangınlara çok sık rastlandığını belirterek, Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda da saat 15.00 sıralarında yangın çıktığını söyledi.

        Yangının rüzgarın şiddetiyle kısa zaman büyüdüğünü ve evleri tehdit ettiğini dile getiren Usta, şöyle konuştu:

        "Orman teşkilatımız, jandarmamız, emniyetimiz, UMKE ve AFAD ekiplerinin katkılarıyla yaklaşık 200 personelin yer aldığı ekibimizle ve iş makineleriyle yangını, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alabildik. İhtiyaten 7 evi boşalttık. 64'ü kadın, 20'si çocuk 89 kişiyi tahliye ettik. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Yangın kontrol altına alınmış durumda."

        Çalışmalara Diyarbakır'dan gelen 2 helikopterin de destek verdiğini ifade eden Usta, rüzgarın hafiflemesiyle yangının kontrol altına alındığını aktardı.

        Usta, şöyle dedi:

        "Hakikaten hava çok sıcak. Dikkatsiz atılan bir kibrit, bir sigara izmariti çok büyük felaketlere yol açabiliyor. Kısa zamanda 88 yangına ulaştık Bingöl'de. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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