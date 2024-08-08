Bingöl'de jandarma helikopteri kayalıklardan düşen kadın için havalandı

Ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Barlı'nın hastaneye sevk edilmesi için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından helikopter talep etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençtavus köyünde yaşayan Fahriye Barlı (51), dağlık arazide hayvan otlattığı esnada dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü.

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