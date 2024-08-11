Bingöl'de 7 kilo 976 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 kilo 976 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucunun yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe kırsalında yapılan operasyonda, 7 kilo 976 gram toz esrar ele geçirildi.