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        Bingöl'de 7 kilo 976 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 kilo 976 gram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:10
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        Bingöl'de 7 kilo 976 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 kilo 976 gram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucunun yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçe kırsalında yapılan operasyonda, 7 kilo 976 gram toz esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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