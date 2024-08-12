Bingöl'de "Çapakçur Mikrohavza Sulamaları" çalışmalarında sona gelindi

Bingöl'de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen "Çapakçur Mikrohavza Sulamaları" çalışmalarında sona yaklaşıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bingöl kent merkezinde gerçekleştirdikleri "Çapakçur Mikrohavza Sulamaları" çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Boru montaj çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Balta, şunları kaydetti: "Çapakçur Mikrohavza Sulamaları kapsamında 57 kilometre boru, 750 sanat yapısı ve 32 kilometre işletme bakım yolu yapılacaktır. Yapılan çalışmalarda sona doğru gelindi. Yıl sonunda tüm imalatlar tamamlanarak 2025 yılı sulama sezonunda çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. Sulu tarımla hem verim artacak hem de yöredeki ürün çeşitliliğine katkı sağlanacak. Projenin tamamlanması ile bölgedeki tarımsal istihdama katkı sağlanacak. Proje kapsamında 5 bin 250 dekar arazi suyla bulaşacak. 2024 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 39 milyon lira gelir artışı hedefleniyor."