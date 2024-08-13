Bingöl'de 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçedeki 4 tarlada arama yapan ekipler, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirdi.
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