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        Bingöl'de 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 21:04 Güncelleme: 13.08.2024 - 21:04
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        Bingöl'de 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ilçedeki 4 tarlada arama yapan ekipler, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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