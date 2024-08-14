Bingöl semalarında kızıl şahin görüntülendi
Bingöl'ün Yedisu ilçesinin semalarında kızıl şahin görüntülendi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinin semalarında kızıl şahin görüntülendi.
İlçenin doğası çok çeşitli yaban hayvanlarını bünyesinde barındırıyor.
Yaban hayvanlarına geniş yaşam alanı sunan ilçede kızıl şahin görüldü.
Kızıl şahin, ilçe semalarında gezinirken AA muhabiri tarafından kayda alındı.
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