Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl semalarında kızıl şahin görüntülendi

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinin semalarında kızıl şahin görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl semalarında kızıl şahin görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinin semalarında kızıl şahin görüntülendi.

        İlçenin doğası çok çeşitli yaban hayvanlarını bünyesinde barındırıyor.

        Yaban hayvanlarına geniş yaşam alanı sunan ilçede kızıl şahin görüldü.

        Kızıl şahin, ilçe semalarında gezinirken AA muhabiri tarafından kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de "Çapakçur Mikrohavza Sulamaları" çalışmalarında sona gelindi
        Bingöl'de "Çapakçur Mikrohavza Sulamaları" çalışmalarında sona gelindi
        Bingöl'de 7 kilo 976 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 7 kilo 976 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 3 bin 200 rakımda 11 yıl sonra güneşin doğuşu izlendi
        Bingöl'de 3 bin 200 rakımda 11 yıl sonra güneşin doğuşu izlendi
        Bingöl'de terörden arındırılan 3 bin 250 rakımlı tepeden güneşin doğuşunu i...
        Bingöl'de terörden arındırılan 3 bin 250 rakımlı tepeden güneşin doğuşunu i...
        Bingöl'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın, askeri helikopterle...
        Bingöl'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın, askeri helikopterle...