Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay, 3 ayrı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yerini tespit etti.

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