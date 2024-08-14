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        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:23
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        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay, 3 ayrı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yerini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda S.C. ve E.B. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından Elazığ'daki cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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