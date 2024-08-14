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        Bingöl'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:52
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        Bingöl'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 50 DT 264 plakalı kamyon ile bir otomobil, Servi köyü yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan 3 yaralı ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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