Bingöl'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

Aralarında husumet bulunan M.T. ile Fatih Bayar (37) arasında Saray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, M.T. silahıyla Bayar'a ateş etti.

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