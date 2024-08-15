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        Bingöl'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Bingöl'de çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:17
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        Bingöl'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Bingöl'de çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Aralarında husumet bulunan M.T. ile Fatih Bayar (37) arasında Saray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, M.T. silahıyla Bayar'a ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Bayar, ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan M.T, polis ekiplerinin çalışması sonucu Merkez TOKİ Camisi arkasında bulunan dere yatağında yakalandı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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