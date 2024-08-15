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        Bingöl'de ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:53
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        Bingöl'de ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bingöl'de ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 ACF 492 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

        Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla yaralıların çıkarıldığı otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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