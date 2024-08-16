Karlıova'nın Kaynak köyünde çıkan anız yangını söndürüldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Kaynak köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Kaynak köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.
Köydeki bir arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin vatandaşların da desteğiyle sürdürdüğü müdahale sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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