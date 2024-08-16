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        Bingöl'de mera ve ormanlık alanda çıkan söndürüldü

        Bingöl'de merada ve ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:46
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        Bingöl'de mera ve ormanlık alanda çıkan söndürüldü
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        Bingöl'de merada ve ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Garip köyündeki mera ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Meradaki büyükbaş hayvanları çıkaran ekipler, yangını bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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