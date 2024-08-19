Bingöl'de 153 kilo 680 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 153 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 153 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda araziye gizlenmiş 153 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirdi.
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