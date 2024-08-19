Bingöl'de 46 bin 200 makaron ve 192 kilogram tütün ele geçirildi

Bahse konu adreste arama yapan ekipler, 46 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 192 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve otomatik sigara sarım makinesi ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde bandrolsüz makaron dolumu yapıldığı ve satışa sunulduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kaçak tütün operasyonunda, 46 bin 200 makaron ve 192 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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