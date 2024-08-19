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        Bingöl'de 46 bin 200 makaron ve 192 kilogram tütün ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde kaçak tütün operasyonunda, 46 bin 200 makaron ve 192 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:42
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        Bingöl'de 46 bin 200 makaron ve 192 kilogram tütün ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde kaçak tütün operasyonunda, 46 bin 200 makaron ve 192 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde bandrolsüz makaron dolumu yapıldığı ve satışa sunulduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

        Bahse konu adreste arama yapan ekipler, 46 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 192 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve otomatik sigara sarım makinesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.N. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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