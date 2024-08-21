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        Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:14
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        Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçenin Meşedalı köyündeki ormanlık alanda 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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