Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü

İhbar üzerine yangın bölgelerine, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Bingöl, Genç ve Ilıcalar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Köklü köyündeki ormanlık alan ile Genç ilçesinin Doğanca köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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