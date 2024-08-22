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        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü

        Bingöl'de 2 bölgede çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 21:59 Güncelleme: 22.08.2024 - 22:05
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        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
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        Bingöl'de 2 bölgede çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü.

        Merkeze bağlı Köklü köyündeki ormanlık alan ile Genç ilçesinin Doğanca köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgelerine, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Bingöl, Genç ve Ilıcalar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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