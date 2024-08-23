Bingöl Valisi Usta, "Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisi"ni inceledi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Bingöl Valiliği koordinesinde DAP Kalkınma İdaresi, Fırat Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Ekinyolu köyünde 22 dekar alanda "Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisi" kuruldu.

Bu sayede çiftçiler Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisi'nden uygun fiyata tarım makinalarını kiralayarak hasatlarını gerçekleştirebiliyor ve paketleme hizmetinden faydalanıyor.

Tesisi ziyaret eden Vali Usta, çalışmalar hakkında bilgi aldı, daha sonra biçerdövere binerek silajlık mısır hasadını yakından takip etti. Usta, burada gazetecilere, 22,5 milyon lira kaynak aktarılarak, tesisin kurulduğunu söyledi. Tesisin çiftçilere büyük kolaylık sağladığını dile getiren Usta, kentte 165 bin hektar alanda çiftçilik yapıldığını belirtti. Kentteki hayvan varlığının 126 bin büyükbaş, 556 bin küçükbaş olduğunu, 174 bin de arı kovanı bulunduğunu aktaran Usta, şöyle konuştu:

"Bingöl'ü ileriye taşımaya çalışıyoruz. SÜTAŞ'ın gelmesiyle beraber biraz daha verimli ve kaliteli üretime geçmemiz gerektiği ortaya çıktı. Özellikle silajlık mısır üretiminde bir takım faaliyetlere girişilmeye başlandı. Birtakım projeler geliştirmeye başladık. İyi bir makine parkı yapma çalışmalarımız oldu. Son 7 yıllık dönemde silajlık mısır üretimi 9 kat artarak 14 bin tondan 128 bin ton kapasiteye ulaştı." Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliği kanalıyla yaklaşık 1500 hektar alanda anlaşmalı çiftçilik modelinin olduğunu kaydeden Usta, bölgede tesisin tek olduğunu aktardı.