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        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü

        Bingöl'de 6 bölgede çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:28 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:32
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        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
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        Bingöl'de 6 bölgede çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü.

        Merkeze bağlı Ağaçeli ve Ekinyolu köylerindeki ormanlık alan, Genç ilçesinin Döşekkaya ve Doğanca, Solhan ilçesindeki Mutluca ile merkeze bağlı Gökdere köylerinde kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgelerine, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Bingöl ile Genç belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Toplam 50 personel 4 arazöz, 2 iş makinesi, 3 itfaiye aracı, su tankeri ve ilk müdahale aracıyla yürütülen çalışmalarda yangınlar söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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