Bingöl'de 428 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 428 kök Hint keneviri ele geçilirdi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 428 kök Hint keneviri ele geçilirdi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda üç farklı noktada toplam 428 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.