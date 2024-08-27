AK Parti Bingöl milletvekilleri Karlıova'yı ziyaret etti

AK Parti Bingöl milletvekillileri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata Karlıova ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Karlıova ilçesinde AK Parti ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Berdibek ve Korkutata, ilçenin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Tufan Bağır Gilan'ı makamında ziyaret eden Berdibek ve Korkutata, ilçede hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında istişarede bulundu.