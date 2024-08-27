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        AK Parti Bingöl milletvekilleri Karlıova'yı ziyaret etti

        AK Parti Bingöl milletvekillileri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata Karlıova ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:18 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:18
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        AK Parti Bingöl milletvekilleri Karlıova'yı ziyaret etti
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        AK Parti Bingöl milletvekillileri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata Karlıova ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Karlıova ilçesinde AK Parti ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Berdibek ve Korkutata, ilçenin sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaymakam Tufan Bağır Gilan'ı makamında ziyaret eden Berdibek ve Korkutata, ilçede hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında istişarede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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