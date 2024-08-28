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        Bingöl'de yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından aranan 2 kişi yakalandı

        Bingöl'de yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:54
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        Bingöl'de yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından aranan 2 kişi yakalandı
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        Bingöl'de yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda basit yaralama ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan E.N. ve uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 11 yıldır aranan firari M.B'nin yerini tespit etti.

        Operasyon sonucu yakalanan E.N. ve M.B'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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