Bingöl'de 12 kilo 460 gram esrar ele geçirildi

Ekipler bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlediği operasyonda 12 kilo 460 gram kubar esrar ve 1 tabanca ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.