Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 12 kilo 460 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 kilo 460 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 21:25 Güncelleme: 28.08.2024 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 12 kilo 460 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 kilo 460 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlediği operasyonda 12 kilo 460 gram kubar esrar ve 1 tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        "Ligin kıymetini bilmek"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Galatasaray'da şok istifa!
        Galatasaray'da şok istifa!
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi

        Benzer Haberler

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik, gazetecilerle bir araya geldi
        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik, gazetecilerle bir araya geldi
        Bingöl'de yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından aranan 2 kişi y...
        Bingöl'de yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarından aranan 2 kişi y...
        AK Parti Bingöl milletvekilleri Karlıova'yı ziyaret etti
        AK Parti Bingöl milletvekilleri Karlıova'yı ziyaret etti
        Bingöl'de 428 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 428 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 6 noktadaki orman ve örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de 6 noktadaki orman ve örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü