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        Bingöl'de "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl'de, Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:42
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        Bingöl'de "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı
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        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl'de, Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Senaryo gereği, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinin yanı sıra Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

        Depremin ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu, deprem bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler yönlendirildi.

        Şehir dışından gelen ekiplerin de desteğiyle yıkımın gerçekleştiği bölgelerde, arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Ekipler, enkazdan cenazeler çıkardı ve kurtardıkları yaralıları ambulanslarla eski Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesinin alanında bulunan Sahra Hastanesi'ne ulaştırdı.

        Tatbikatta cenazeleri enkazdan çıkarılanların yakınları fenalık geçirdi, sağlık ekipleri onlara müdahalede bulundu.

        Vali Usta, eski Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesinin binasındaki enkazda yaptığı açıklamada, Bingöl'ün deprem açısından Türkiye'nin gündeminde olduğunu söyledi.

        Bilim insanları, akademisyenler, jeologlar ve sismologların Bingöl'den Karlıova ve Yedisu ilçelerinde meydana gelmesi muhtemel depremden bahsettiğini dile getiren Usta, şöyle konuştu:

        "Bingöl deprem bölgesi. Önemli olan depremin etkilerini en aza indirmek, hazırlıklı olmak. AFAD Başkanlığımızla konuştuk, 2 bölgesel tatbikatlardan birinin Bingöl'de yapılmasını talep ettik. Tatbikatımızda, Bingöl'ün Karlıova Hacılar köyü merkezli bir deprem afeti yaşadık. Bizler hizmet gruplarıyla merkezimde yerimizi aldık. Burada AFAD Başkanlığımızla bağlantıya geçtik. Bingöl'e ilk planda yardıma gelecek olan Elazığ, Tunceli, Erzincan, Diyarbakır, Muş, Erzurum'u etkilediğini ortaya çıkınca bu illerin dışındaki diğer illerden yardımlar talep ettik."

        Senaryo gereği kent merkezine Van'dan, Adaklı ilçesine Samsun'dan, Genç ilçesine Mardin'den, Karlıova ilçesine Rize'den, Kiğı ilçesine Siirt'ten, Solhan ilçesine Batman'dan, Yayladere ilçesine Amasya'dan ve Yedisu ilçesine Sivas'tan AFAD ekiplerinin geldiğini aktaran Usta, "Afetin tüm boyutlarını yaşamak amaçlı alanda da tatbikatlar yapıyoruz. Değişik afet türlerinde de çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

        Usta, şöyle devam etti:

        "Tatbikatta şunu gördük, destek illeri ne kadar sürede bize intikal edebiliyorlar, yerinde yer alabiliyorlar mı, ikazla beraber görevlilerimiz yerlerine zamanında ulaştılar mı, görevlerinin başında oldular mı, bunları test ettik. Küçük birkaç eksik dışında gayet güzel bir şekilde tatbikatımız devam ediyor. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da bu konuda bize mesajları ulaştı. Akşama kadar da devam edeceğiz."

        Bingöl'de insanların sağduyusu, tecrübesi ve yapı stoğunun yeterliliğiyle olası depremin yıkıcı etkilerini en az zararla atlatacaklarını düşündüklerini aktaran Usta, tatbikatta afetten etkilenen iller dışında uzak illerden yardım aldıklarını kaydetti.

        Vali Usta, tatbikatta görev alan bütün ekiplere teşekkür etti.

        Tatbikatta, Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, kurum müdürleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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