Bingöl'de "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl'de, Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinin yanı sıra Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

Depremin ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu, deprem bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler yönlendirildi.

"Bingöl deprem bölgesi. Önemli olan depremin etkilerini en aza indirmek, hazırlıklı olmak. AFAD Başkanlığımızla konuştuk, 2 bölgesel tatbikatlardan birinin Bingöl'de yapılmasını talep ettik. Tatbikatımızda, Bingöl'ün Karlıova Hacılar köyü merkezli bir deprem afeti yaşadık. Bizler hizmet gruplarıyla merkezimde yerimizi aldık. Burada AFAD Başkanlığımızla bağlantıya geçtik. Bingöl'e ilk planda yardıma gelecek olan Elazığ, Tunceli, Erzincan, Diyarbakır, Muş, Erzurum'u etkilediğini ortaya çıkınca bu illerin dışındaki diğer illerden yardımlar talep ettik."

Senaryo gereği kent merkezine Van'dan, Adaklı ilçesine Samsun'dan, Genç ilçesine Mardin'den, Karlıova ilçesine Rize'den, Kiğı ilçesine Siirt'ten, Solhan ilçesine Batman'dan, Yayladere ilçesine Amasya'dan ve Yedisu ilçesine Sivas'tan AFAD ekiplerinin geldiğini aktaran Usta, "Afetin tüm boyutlarını yaşamak amaçlı alanda da tatbikatlar yapıyoruz. Değişik afet türlerinde de çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Usta, şöyle devam etti:

"Tatbikatta şunu gördük, destek illeri ne kadar sürede bize intikal edebiliyorlar, yerinde yer alabiliyorlar mı, ikazla beraber görevlilerimiz yerlerine zamanında ulaştılar mı, görevlerinin başında oldular mı, bunları test ettik. Küçük birkaç eksik dışında gayet güzel bir şekilde tatbikatımız devam ediyor. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da bu konuda bize mesajları ulaştı. Akşama kadar da devam edeceğiz."