Bingöl'de kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi

Araçlarda yapılan aramada, kalaşnikof, 2 av tüfeği, şarjör ve 80 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde kent merkezinde ve Genç ilçesinde 2 aracı durdurdu.

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