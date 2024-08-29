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        Bingöl'de kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi

        Bingöl'de 2 araçta, kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:56 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:02
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        Bingöl'de kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi
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        Bingöl'de 2 araçta, kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde kent merkezinde ve Genç ilçesinde 2 aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada, kalaşnikof, 2 av tüfeği, şarjör ve 80 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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