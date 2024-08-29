Bingöl'de 17 kilo 500 gram esrar ve 285 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 17 kilo 500 gram toz esrar ve 285 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Genç ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda 17 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Merkez ilçe kırsalındaki çalışmalarda ise dere yatağı içerisinde toplam 285 kök Hint keneviri bulundu.

Solhan ilçesinde de İ.T, Ç.T. ve D.T'nin yapılan üst aramasında 9 gram metamfetamin ele geçirildi.