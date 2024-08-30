Karlıova'da 3 bin 750 ihtiyaç sahibine destek
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 3 bin 750 ihtiyaç sahibine kömür ulaştırılıyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 3 bin 750 ihtiyaç sahibine kömür ulaştırılıyor.
SYDV tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, 7 bin 500 ton kömür dağıtımı sürüyor.
Görevliler, ilçe merkezi ve köylerde daha önce belirlenen adreslere 50'şer torba kömür teslim ediyor.
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