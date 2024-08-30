Karlıova'da 3 bin 750 ihtiyaç sahibine destek

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 3 bin 750 ihtiyaç sahibine kömür ulaştırılıyor.

SYDV tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, 7 bin 500 ton kömür dağıtımı sürüyor.

Görevliler, ilçe merkezi ve köylerde daha önce belirlenen adreslere 50'şer torba kömür teslim ediyor.