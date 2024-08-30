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        Karlıova'da 3 bin 750 ihtiyaç sahibine destek

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 3 bin 750 ihtiyaç sahibine kömür ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:39
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        Karlıova'da 3 bin 750 ihtiyaç sahibine destek
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 3 bin 750 ihtiyaç sahibine kömür ulaştırılıyor.

        SYDV tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, 7 bin 500 ton kömür dağıtımı sürüyor.

        Görevliler, ilçe merkezi ve köylerde daha önce belirlenen adreslere 50'şer torba kömür teslim ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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