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        Bingöl'de apartman bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:38 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:38
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        Bingöl'de apartman bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kanitaht Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde nalbur dükkanına ait plastik boruların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Karlıova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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