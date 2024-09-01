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        Bingöl'de seyir halindeki tır alev aldı

        Genç ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 01:30 Güncelleme: 01.09.2024 - 01:33
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        Bingöl'de seyir halindeki tır alev aldı
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        Genç ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 PJ 512 plakalı plastik hammaddesi yüklü tır, Genç-Bingöl kara yolunda seyrederken dorse kısmından alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Genç Belediyesi itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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